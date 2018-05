"Essere imprenditori oggi": due seminari organizzati da Confartigianato

Il primo dei due appuntamenti, a partecipazione gratuita ed aperta a tutti gli interessati, è in programma il prossimo lunedì 14 maggio, dalle ore 18 alle 20 presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, e sarà incentrata sul tema: ‘SIAMO DIVERSI, CI VOGLIONO UGUALI, DOBBIAMO RESTARE DIVERSI’, ovvero sulle peculiarità del sistema economico italiano e sull’importanza che in esso rivestono le piccole e medie imprese.

Relatore sarà il Professor Paolo Preti, SDA Professor di Organizzazione e Personale Professore associato di Organizzazione Aziendale presso l’Università della Valle d’Aosta.

Il secondo seminario si svolgerà invece lunedì 28 maggio, sempre dalle ore 18 alle 20, presso la Sede della Confartigianato di Lugo, e sarà dedicato alla delicata tematica ‘L’imprenditore e la gestione dei collaboratori: delega o comando?’ e vedrà, in qualità di relatrice la Prof.ssa Marina Puricelli, SDA Professor di Organizzazione e Personale Lecturer Dipartimento di Management dell’Università L. Bocconi.

Come già detto, per entrambi i seminari la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli imprenditori interessati. Per motivi prettamente organizzativi, Confartigianato chiede di comunicare in anticipo la propria partecipazione tramite una semplice e-mail a info@confartigianato.ra.it oppure direttamente sulla pagina Facebook dedicata all’evento di Confartigianato-della-provincia-di-Ravenna.

Da anni il Gruppo Giovani Imprenditori e Confartigianato organizzano questi eventi tesi ad accrescere la cultura d’impresa e la ‘voglia’ di diventare imprenditori. Questi due seminari seguono quelli, che hanno ottenuto un grande successo, dedicati all’utilizzo dei social media. In autunno sono già in programma altri due appuntamenti.