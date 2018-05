"Essere una grande squadra": un convegno per le imprese a Confcommercio

Giovedì 31 maggio, dalle 15.00 alle 17.00, presso la Sala Bini Confcommercio di via Oriani si svolgerà il convegno dal titolo “Essere una grande squadra”. Nel corso del convegno, organizzato da Confcommercio Ravenna e Iscom E.R. Ravenna, verranno affrontati temi quali le caratteristiche dei team di successo, casi di successo e applicazioni nel nostro quotidiano; perché lavorare in squadra fa bene alla salute (evidenze scientifiche e spunti per un team migliore); piccoli passi quotidiani per creare una grande squadra.

Dopo il saluto di apertura di Patrizia Passanti Presidente Sindacato Cartolibrai Confcommercio Ravenna, ci saranno gli interventi di Paolo Svegli (Coach aziendale e Trainer di Programmazione Neuro Linguistica) e Luca Emiliani (Titolare del negozio Eco Store Ravenna e Presidente del Capitolo Bni Bisanzio).