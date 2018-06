Etichettatura alimentare: come essere a norma per evitare sanzioni

Quasi tre anni dopo l’entrata in vigore delle disposizioni UE sull’informazione da fornire ai consumatori sui prodotti alimentari preconfezionati, il 15 dicembre 2017 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 231 che stabilisce le relative sanzioni, entrate in vigore il 9 maggio 2018. Le imprese del settore alimentare sono tenute a informare i consumatori riguardo a ingredienti, allergeni, conservazione, scadenza, congelamento, Paese di origine o di provenienza e dichiarazione nutrizionale del prodotto pre-confezionato.

Per dare supporto alle imprese ad adempiere le normative, Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna promuovono il servizio ‘Food Label Check’, per la compilazione e la stampa di bozze di etichette per la vendita preconfezionata, sfusa e online nel settore gastronomico. Food Label Check elabora per ogni combinazione di ingredienti, semilavorati, additivi, quantità e perdite di lavorazione, un prototipo aggiornato di etichetta con: lista degli ingredienti; indicazione degli allergeni; possibilità di evidenziare la percentuale di quantità di un singolo ingrediente rispetto al peso complessivo del prodotto (quid); dichiarazione nutrizionale; una indicazione automatica di claim nutrizionali utilizzabili; tre diversi formati stampabili in pdf; versione bilingue (italiano e tedesco). Grazie a una banca dati di più di 4.000 tra ingredienti, semilavorati e additivi, ognuno dei quali con i relativi valori nutrizionali scientificamente provati, l’applicazione consente al produttore di inserire la propria ricetta, compilare e stampare velocemente l’etichetta con il relativo valore nutrizionale.

Gli approfondimenti sulla normativa e sul nuovo servizio saranno gli argomenti del seminario di giovedì 7 giugno, alle 14,30 alla Camera di Commercio di Ravenna, organizzata insieme all’Azienda Speciale Sidi – Eurosportello, nell’ambito delle attività della rete Een. Il seminario tratterà anche l’applicazione delle normative nella vendita nei Paesi UE ed Extra UE.