Faenza, convegno sul welfare aziendale: "La Bcc" incontra le aziende

LA Bcc ravennate, forlivese e imolese ha organizzato il convegno gratuito “Welfare Aziendale: La Bcc incontra le aziende”. L'appuntamento si terrà il 5 marzo alle 17 a Faenza, nella Sala Dalle Fabbriche in Via Laghi 81. Il direttore generale Gianluca Ceroni accoglierà i partecipanti, coadiuvato dalla responsabile della Funzione Sviluppo Welfare Livia Bertocchi. Dopo la presentazione di Riccardo Obrizzi dell’esperienza all’interno de "La Bcc" con i propri dipendenti, con l’attività realizzata negli ultimi anni, in ottemperanza al Tuir, interverranno primari esperti del settore: Tiziana Nanni, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ravenna, relazionerà sulle modalità di costruzione di un piano di welfare; Stefano Babini, consulente del Lavoro e Tributario, parlerà del “pensare welfare” nella piccola e media impresa; infine, il supporto gestionale-informatico per “mettere a terra” la realizzazione pratica che rende fruibile e concreto il welfare aziendale. Manfredo Pollini, di Welfare Group presenterà la piattaforma Welfare "La Bcc".