Faenza, la cassa economale del Comune chiude fino al 10 gennaio

La Cassa economale dell'Unione della Romagna Faentina chiude al pubblico per le operazioni di contabilità di fine anno. Martedì 19 dicembre sarà l'ultimo giorno di apertura del 2017, poi la Cassa economale resterà chiusa dal 20 dicembre fino al 10 gennaio 2018. Oltre a quella di Faenza in questo periodo saranno chiuse anche le Casse economali degli altri Comuni dell'Unione, con la sola eccezione di Casola Valsenio che resterà aperta anche in questo periodo.



La Cassa economale è a Palazzo Manfredi (piazza del Popolo 31, tel. 0546 691483/691484) e vi si accede dal salone delle Bandiere della residenza municipale. Il servizio è aperto al pubblico nelle mattine del martedì e giovedì, dalle ore 10.30 alle 13.30. I cittadini vi si rivolgono per effettuare versamenti di canoni di concessione d’uso per sale comunali (comprese quelle utilizzate per i matrimoni civili), per depositi cauzionali, riscuotere sussidi, contributi assistenziali e rimborsi vari.