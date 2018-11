Fatturazione elettronica: Confcommercio spiega cosa cambierà alle imprese

Si svolgerà giovedì 15 novembre, alle ore 15.00, presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna (Viale L.C. Farini 14 - Ravenna) l’incontro su ‘Fattura Elettronica: che cosa cambierà per le nostre imprese’, organizzato da Confcommercio Ravenna. Dal 1 gennaio 2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, con pochissime eccezioni. Le fatture emesse in formato cartaceo saranno considerate come non emesse. Sono obbligati alla emissione/trasmissione delle fatture elettroniche tutti gli operatori economici, ad esempio commercianti, artigiani, liberi professionisti, agricoltori, bar, ristoranti ed alberghi.

Confcommercio Ravenna, per permettere a tutti i propri soci, imprese e professionisti di acquisire le necessarie informazioni tecniche e fiscali su come affrontare questo nuovo adempimento obbligatorio e sulle misure da adottare, ha quindi organizzato questo incontro informativo gratuito specifico sull’argomento. E per agevolare e supportare le aziende associate nell’obbligo di fatturazione elettronica Confcommercio Ravenna offre alle imprese l’opportunità di poter gestire questo cambiamento comodamente da casa/ufficio utilizzando un gestionale e/o una specifica App. Con il “servizio fatturazione elettronica” Confcommercio Ravenna affianca le imprese in questo nuovo delicato adempimento per consigliare e individuare la soluzione più sicura e professionale, adatta alle varie esigenze e tipologie di attività.

Dopo il saluto di Mauro Mambelli Presidente Confcommercio Ravenna, ci saranno gli interventi di Giancarla Porro Responsabile dei progetti di conservazione digitale di Indicom, Claudio Mordenti Responsabile Servizio Contabilità Confcommercio Ravenna e Andrea Ferrari Responsabile Areca Group. Coordina l’incontro Marcella Naglia, Responsabile Area Contabilità-Fiscale di Confcommercio Ravenna. Al termine dell’incontro verrà dato spazio ai quesiti. I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.