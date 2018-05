Fatturazione elettronica obbligatoria: ecco come funziona

Con l’ultima Legge di Bilancio l’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019, è stato generalizzato per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano. Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso i privati.

Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato tre incontri sul territorio per offrire alle aziende un’analisi delle novità e le soluzioni proposte dal Sistema Confartigianato per le imprese associate, il secondo dei quali in programma venerdì 11 maggio alle ore 18 presso la Sede Confartigianato di Lugo in Via Foro Boario 46. Intervengono: Tiziano Samorè, Segretario provinciale Confartigianato Ravenna, Maurizio Cottignola, Responsabile Servizi Confartigianato, Marcello Martini, Responsabile Servizio Fiscale provinciale, Natalina Poggi e Stefano Morellato del Centro Elaborazione Dati di Confartigianato provinciale.