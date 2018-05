Fatturazione elettronica obbligatoria: tre incontri per spiegare come funziona

Con l’ultima Legge di Bilancio l’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1 gennaio 2019, è stato generalizzato per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano. Rientrano nell’obbligo anche le operazioni verso i privati.

Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato tre incontri sul territorio per offrire alle aziende un’analisi delle novità e le soluzioni proposte dal Sistema Confartigianato per le imprese associate, il primo dei quali in programma giovedì 10 maggio alle 18 presso la Sede provinciale Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna. Intervengono: Tiziano Samorè, Segretario provinciale Confartigianato Ravenna, Maurizio Cottignola, Responsabile Servizi Confartigianato, Marcello Martini, Responsabile Servizio Fiscale provinciale, Natalina Poggi e Stefano Morellato del Centro Elaborazione Dati di Confartigianato provinciale.