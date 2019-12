Federcoop Romagna premia i figli dei dipendenti: borse di studio ai giovani meritevoli

Nel corso della convention di Federcoop Romagna che si è svolta giovedì alla Fattoria Guiccioli di Mandriole, sono state consegnate le tradizionali borse di studio che la società di consulenza che opera in Romagna e in diverse parti d’Italia, dedica ai figli dei dipendenti che si sono distinti nell’ambito degli studi. Le borse di studio, di cinquecento euro per i ragazzi delle scuole medie e mille per quelli delle superiori e dell’università, sono state consegnate a Filippo Alvisi, Alice, Michele e Sofia Balzani, Edoardo Brandolini, Alice e Anna Cenzuales, Nicola de Renzi, Alessandro e Lorenzo Denicolò, Siria Gentili, Enrico e Gianluca Mazzotti, Anna Maestri, Giada Parini, Viola Pierfederici, Camilla, Chiara e Mattia Ranalli, Dario e Simone Roverati, Lorenzo e Lucia Talli, Mattia Zoffoli.

Nel corso della convention gli interventi si sono focalizzati sul ruolo di Federcoop Romagna e il legame con Legacoop, sul bilancio preconsuntivo 2019 e sulle nuove traiettorie aziendali. Sono intervenuti Giovanni Monti, (Presidente Legacoop Emilia-Romagna), Lorenzo Cottignoli (Presidente Federazione delle Cooperative), Daniela Zannoni (Direttore Federcoop Romagna), Paolo Lucchi (Amministratore Delegato), Cristina Montaguti (Responsabile Amministrativo), Monica Bolognesi (Responsabile Consulenza Direzionale), Andre Denicolò (Co-responsabile Area Consulenza Lavoro e Paghe), Laura Macrì (Responsabile Servizio Fiscale), Maurizio Talli (Responsabile Commerciale).

L’intervento conclusivo è stato affidato a Mario Mazzotti, presidente di Federcoop Romagna. Federcoop Romagna dà lavoro a 85 persone, delle quali 78 dipendenti. Il suo giro di affari è di 5 milioni e 431mila euro. I soci complessivi sono 238, dei quali 183 sono cooperative affiliate a Legacoop Romagna.