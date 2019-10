Federeventi Confcommercio Cervia, Mattia Benzi riconfermato presidente

Mattia Benzi è stato confermato alla Presidenza di Federeventi Confcommercio Cervia. Eletti anche i consiglieri Edoardo Cabrini e Valerio Ceccaroni che insieme al Presidente resteranno in carica fino al 2024. Per Benzi è il secondo mandato alla guida del sindacato rivolto a sport, spettacolo e cultura. Un sindacato che lavorerà nei prossimi cinque anni grazie all’esperienza del riconfermato presidente e dei due consiglieri Cabrini, che ha acquisito esperienza nel mondo dello sport e dei grandi eventi affiancando il padre Antonio Cabrini (allenatore ed ex difensore, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982) e Ceccaroni, che in passato ha lavorato nel ritiro della nazionale italiana a Coverciano e poi fondatore dell’Accademia della Alimentazione sportiva di Cervia.

Il Presidente Federeventi Confcommercio Cervia ha dichiarato: "Sono onorato di poter guidare nuovamente il sindacato per i prossimi cinque anni. Ringrazio anche i consiglieri Edoardo Cabrini e Valerio Ceccaroni perché, sono certo, saranno in grado di mettere tutta la loro esperienza all’interno delle attività di Federeventi. Ringrazio tutti coloro che nei prossimi anni vorranno costruire insieme a noi nuove proposte e migliorare quelle esistenti - con l’obiettivo di rendere l’offerta della nostra città competitiva durante tutto l’anno. I grandi eventi, di risonanza internazionale, ritengo siano la giusta strategia per poter lavorare anche oltre il periodo strettamente balneare. Investire su eventi internazionali - mettendoli in calendario ogni anno – è la chiave di volta del turismo di qualità per riprendere quote di mercato internazionale, incluso quello giovanile".