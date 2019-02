Turismo, un'anteprima dell'estate 2019 alla Fiera dei Balneari

Al Pala De Andrè di Ravenna si rinnova e si amplia venerdì 1 e sabato 2 marzo la Fiera dei balneari, il tradizionale appuntamento promosso dalla Cooperativa spiagge Ravenna. Appuntamento, aperto anche a tutti i pubblici esercizi e turistici, che corona l’impegno di alcuni mesi della propria commissione acquisti nel selezionare e presentare i fornitori (e i loro prodotti) convenzionati per la prossima estate e che di fatto è l’anteprima per il via alla stagione.

Quest’anno oltre alla fiera, sempre più ricca di fornitori e di novità per il settore, sono due gli appuntamenti promossi anche per testimoniare l’impegno (e i problemi) della categoria tanto più dopo aver raggiunto il risultato dell’estensione per 15 anni del titolo concessorio. Venerdì 1 marzo alle 9,15 si terrà l’inaugurazione a cui interverranno insieme ai dirigenti della Cooperativa e delle Associazioni di categoria, l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale e diverse Autorità locali e regionali: A seguire visita degli stand convenzionati. Sabato 2 marzo alle 10,30 sempre all’interno del Pala De Andrè (Sala dei Marmi), in collaborazione con Mondo Balneare, si terrà un convegno su uno dei temi più sentiti e di attualità per la categoria e per il territorio: quello dell’erosione e delle azioni per combatterla. Sempre durante la Fiera si terranno le premiazioni di Mosaico in Tour e diverse presentazioni. Le ditte dei fornitori degli stabilimenti balneari convenzionate con la Cooperativa esporranno i loro prodotti e saranno a disposizione per i contatti con gli operatori.