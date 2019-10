Filippo Donati nominato presidente di Assoturismo Emilia-Romagna

Il ravennate Filippo Donati è stato nominato presidente di Assoturismo Emilia Romagna. Assoturismo coordina tutte le sigle sindacali rappresentative delle imprese e delle professioni operanti nel settore turismo della Confesercenti, tra cui, Fiepet (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici), Assohotel, (Associazione Nazionale Imprenditori d’Albergo), Assoviaggi (Associazione italiana agenzie di viaggi e turismo), Fiba (Federazione italiana imprese balneari), Assocamping (Associazione nazionale delle imprese turistico ricettive all’aria aperta), Aiceb (Associazione italiana centri benessere), Federagit (Federazione Italiana guide turistiche, accompagnatori e interpreti).

L’elezione è avvenuta nel corso del coordinamento regionale a cui hanno partecipato i presidenti regionali e i direttori provinciali di Confesercenti Emilia Romagna.

Già presidente regionale di Assohotel, per Donati “Confesercenti E.R. si sta ulteriormente rafforzando e consolidando nel settore turistico e anche a livello territoriale sta creando sinergie importanti per lo sviluppo e la promozione di questo comparto. Continueremo a essere protagonisti delle scelte e degli indirizzi del mondo delle istituzioni come rappresentanti delle imprese del nostro territorio".