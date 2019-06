Finanziamenti a costo zero per le attività commerciali e turistiche: come richiederli

Visti gli importanti risultati conseguiti negli scorsi anni per le iniziative di finanziamento a sostegno delle attività commerciali e turistiche, la Cassa di Ravenna Spa ha sottoscritto un accordo per l’attivazione di finanziamenti a costo zero, a ulteriore sostegno delle imprese commerciali, costituendo un importante nuovo plafond di complessivi quattro milioni di euro per Ascom Confcommercio Ravenna, Ascom Confcommercio Cervia e Confesercenti Provinciale di Ravenna (Ravenna, Cervia, Faenza e Lugo).

Le caratteristiche del finanziamento sono riservate a tutte le imprese aderenti alle citate associazioni di categoria nel settore del commercio, del turismo e dei servizi. In particolare, le imprese finanziabili sono quelle che sottoscriveranno un contratto di tenuta triennale dei servizi con le associazioni. E’ intenzione della Cassa sostenere con nuove energie finanziarie il tessuto imprenditoriale locale, dando la possibilità alle imprese associate di azzerare il costo del finanziamento anche con il contributo in conto interessi da parte delle stesse associazioni dei commercianti. II finanziamento, attraverso mutui chirografari, a costo zero, senza alcuna spesa di istruttoria e nessuna penale per estinzione anticipata, per la durata massima di 36 mesi, sarà erogato agli iscritti delle citate associazioni di categoria dei commercianti, fermo restando l’analisi del merito creditizio da parte della Cassa.