Un plafond per finanziamenti agevolati per le aziende balneari

Con la recente approvazione da parte del Governo della Legge di Bilancio, si è raggiunta una “tregua” sul rinnovo delle concessioni demaniali con l’estensione della loro durata. La cooperativa di garanzia Creditcomm, raccogliendo l’invito delle Confesercenti di Ravenna, Cesena e Forlì, ha approvato un piano di sostegno degli investimenti per le imprese che operano nel settore della balneazione.

Grazie alle risorse offerte dall’Istituto La Cassa di Ravenna spa, la Creditcomm dispone di un importante plafond a un tasso estremamente contenuto che verrà ridotto ulteriormente da risorse regionali che la cooperativa gestisce per tali fini. I finanziamenti potranno essere garantiti dal Consorzio fidi fino all’80%, con un costo scontato del servizio, mentre nessuna spesa verrà applicata dalla banca. L’iniziativa, che è stata promossa per sostenere e promuovere l’ulteriore qualificazione dell’offerta balneare, è rivolta alle imprese associate, che gestiscono le attività degli stabilimenti balneari, dei parchi giochi e delle agenzie di viaggio con sede nei Comuni dell’intera Riviera Romagnola. Sono ammissibili all’agevolazione tutti gli investimenti che riguardano il riammodernamento e/o l’acquisto di attrezzature, le opere di ripristino e di adeguamento degli impianti e degli immobili, gli impianti per il risparmio energetico, il ripascimento degli arenili, il ripristino o l’acquisto di ombrelloni e lettini, le attrezzature ludiche per bambini, i costi di ristrutturazione edile dello stabilimento, la sistemazione e il rifacimento di giardini ecc. I finanziamenti, posti in essere nella formula tecnica di mutui chirografari, avranno un importo minimo di 20.000 euro e un massimo di 100.000 euro e una durata massima di 60 mesi.