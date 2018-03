Fisco digitale, come funziona? Se ne parla all'incontro 'Entrate in Internet'

Giovedì 22 marzo il Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1, ospita dalle 17.30 alle 19 l’incontro “Entrate in internet” sul portale dell’Agenzia delle Entrate e sui servizi digitali offerti. Durante l’iniziativa si parlerà di fisco digitale e delle diverse tipologie di servizi telematici e informazioni fiscali a cui è possibile accedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’incontro è tenuto da funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Si consiglia di portare un proprio dispositivo. La partecipazione è libera. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio comunicazione del Comune di Lugo al numero 054538277. L’incontro è promosso da Pane e internet, Agenzia delle Entrate e Comune di Lugo.