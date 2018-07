Fondali insabbiati, Confindustria critica la manutenzione del porto: "Alle intenzioni seguano le azioni"

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondali del porto di Ravenna non è svolta "con la regolarità e la tempestività" necessarie alle imprese. Da qui l'auspicio degli Industriali romagnoli di avviare in tempi rapidi i lavori per l'hub portuale. Nella sua relazione all'assemblea nazionale di Confindustria Romagna, mercoledì mattina alla comunità di San Patrignano alla presenza anche del sindaco Michele De Pascale, il presidente dell'Associazione Paolo Maggioli dedica spazio anche al Candiano.

"Accolto con soddisfazione l'ok del Cipe, ora speriamo che tutti gli iter autorizzativi ancora da espletare proseguano con rapidità e con un apporto costruttivo da parte di tutti gli enti chiamati ad analizzare e autorizzare il progetto - aggiunge Maggioli - Certo, siamo molti preoccupati per l'operatività su cui pesa appunto una manutenzione non perfetta. Alcune navi da crociera hanno scelto di non attraccare dopo l'insabbiamento del terminal: noi non amiamo affrontare i temi sulla stampa, ma sui tavoli preposti, però occorre poi che alle intenzioni seguano le azioni".