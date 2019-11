Fondazione del Monte: educazione al centro degli investimenti per il 2020

Saranno 5.744.000 euro i fondi messi a disposizione per il 2020 dal piano degli investimenti della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna previsto dal Documento Programmatico Previsionale approvato all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo. Si conferma anche per il prossimo anno l’impegno della Fondazione per il contrasto alla dispersione scolastica, il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, ma soprattutto la promozione della cultura e dell’impegno sociale come strumento di integrazione. Novità del 2020 sarà una rinnovata attenzione alle donne e al loro ruolo nella società per favorire la loro integrazione e il loro inserimento lavorativo con iniziative interdisciplinari che coinvolgeranno i vari settori di intervento della Fondazione.

"La strategia secondo la quale la Fondazione opera è quella di investire nel territorio, e non soltanto di distribuire risorse finanziarie, favorendo le iniziative che sono suscettibili di crescita autonoma. Interpretiamo così il nostro ruolo di corpo intermedio, sussidiario e autonomo, intento ad ascoltare le richieste di una società frammentata e tesa, ma certamente non priva di energia e di progettualità - afferma Giusella Finocchiaro, Presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Per il 2020 rimane primario l’investimento nella scuola e nell’educazione e aumentiamo il sostegno a favore di progetti che riguardano gli anziani. Ma quest’anno il filo rosso, trasversale ai nostri interventi, è costituito dall’attenzione verso le donne. In un momento storico nel quale non si può ritenere acquisito alcun diritto e nel quale aumenta la violenza verso le donne, riteniamo di dover mantenere accesa una luce sulla specificità femminile".