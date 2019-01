"Frutticoltura di precisione": se ne parla in un incontro con gli esperti

“Soluzioni tecniche orientate alla frutticoltura di precisione” è il titolo dell’incontro in programma a Faenza, all'Hotel Il Cavallino, per mercoledì 23 gennaio alle ore 16.30. L’incontro è organizzato da Agrintech in collaborazione con i Collegi dei Periti Agrari delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, e la BCC ravennate forlivese e imolese.

L’area faentina, e la Romagna tutta, è la culla della frutticoltura di qualità. Non è quindi un caso che sia stata scelta la città di Faenza per ospitare questo appuntamento, al quale parteciperanno anche esponenti di primo ordine della comunità accademica e tecnici di riferimento nel panorama ortofrutticolo italiano, che racconteranno le proprie esperienze in un settore in continua evoluzione. L'agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione d’interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze colturali, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone. A Faenza il focus sarà sulle reti fotoselettive che agiscono sulla protezione da intemperie, come grandine e vento, e insetti e contemporaneamente sullo sviluppo delle piante e delle produzioni, modificando quantità e qualità della luce disponibile.

Interverranno all’incontro: Davide Neri, professore dell'Università Politecnica delle Marche, Rosemarie Tedeschi, professoressa del DISAFA dell'Università di Torino, Lucio Ragazzini, Responsabile Agricoltura La BCC, Bruno Gagliardo, Agrintech srl, Marilena Grecchi, Gabriel Chemie, Tiziano Rondinini, Presidente Periti Agrari, Edwige Remy, International Plant Selection, Massimo Basaglia, Apoconerpo, Michele Bravetti, consulente Agronomo, Giampaolo Dal Pane, Consorzio Dori, Giuliano Donati, Granfrutta Zani. Modera l’incontro Rossella Gigli di FreshPlaza.