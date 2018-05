Fu vittima di furti di rame: la cooperativa "passa all'alluminio"

Un anno fa la cooperativa fu vittima di un furto di rame: oggi, per cercare di aggirare il problema, ha pensato a una soluzione alternativa. Coop Sole, che ha realizzato e gestisce l'impianto di produzione di energia fotovoltaica nell'area della discarica esaurita di Herambiente, ha infatti da poco sostituito tutti i conduttori in rame con altrettanti in alluminio. In questo modo, oltre a migliorare le prestazioni dei pannelli solari, si è protetta contro i furti di rame. Sempre per aumentare le misure di sicurezza ha poi installato un sistema di videosorveglianza e illuminazione a led a basso impatto ambientale, che consente un monitoraggio dell'area 24 ore su 24. L’impianto è costituito da 4.350 pannelli fotovoltaici collocati in un'area di 2,5 ettari, che possono soddisfare il fabbisogno annuale di energia elettrica di circa 500 famiglie.