Fusignani e Cameliani visitano il Terminal Container Ravenna: "Servizi sempre più efficienti"

Nel pomeriggio di lunedì il vicesindaco Eugenio Fusignani con delega al porto e l’assessore alle partecipate Massimo Cameliani hanno visitato il Terminal Container Ravenna, di cui sono azionisti Sapir e Contship. A riceverli il presidente Giannantonio Mingozzi, Milena Fico direttore generale e Alessandro Battolini, responsabile commerciale con i quali gli amministratori comunali hanno fatto il punto sulle attività del terminal e sulle prospettive legate in particolare ai recenti investimenti operati da Tcr nella dotazione di gru e mezzi per le operazioni di imbarco e sbarco.

Fusignani e Cameliani hanno apprezzato “la qualità dei servizi sempre più efficienti, lo sforzo di promozione che i dirigenti Tcr e l’insieme degli operatori, in particolare Spedizionieri ed Agenti Marittimi, stanno facendo per far conoscere sempre di più le opportunità del nostro porto”. Mingozzi, Fico e Battolini hanno sottolineato “l’accresciuta connettività intermodale del terminal, i collegamenti ferroviari con Dinazzano e Melzo e l’opportunità da Melzo di collegamenti rapidi verso i paesi oltralpe. Dal punto di vista dei servizi marittimi, Tcr offre ai propri clienti tredici servizi settimanali con un ottimo transit time da/per i paesi del Mediterraneo”. Nel corso dell’incontro e della visita alle strutture del terminal si è ricordata l’importanza che assume la realizzazione in Trattaroli del nuovo terminal, per consentire finalmente anche a Ravenna di avere servizi diretti da/per il Far East in grado di competere con gli altri porti dell’Adriatico.

In conclusione Fusignani, Cameliani e i dirigenti di Tcr hanno sottolineato l’importanza che assumono gli interventi previsti nel settore della logistica e delle infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario capaci di aiutare la crescita del nostro porto nella movimentazione di tutte le merci in entrata e uscita.