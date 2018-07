Gara d'appalto per la gestione del teatro Masini: al via le offerte

Indetta la gara d'appalto per la gestione delle attività teatrali del teatro comunale "Angelo Masini" di Faenza. Il bando di gara è stato pubblicato nei giorni scorsi sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La durata dell'appalto è di quattro anni: dall'1 settembre 2018 fino al 31 agosto 2022.L'appalto prevede la gestione delle attività teatrali del teatro Masini con rassegne teatrali stagionali e la produzione annuale di almeno uno spettacolo teatrale, come previsto da apposito schema di convenzione. La quota annuale massima di corrispettivo comunale a base di gara, soggetta a ribasso, è stimata in 378mila euro (esclusi iva e oneri di sicurezza).

Le offerte vanno presentate - entro il 17 luglio 2018 - all'Unione della Romagna Faentina (piazza del Popolo 31, Faenza; e-mail: pec@cert.romagnafaentina.it). Il bando di gara è pubblicato sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it). Per la documentazione e ulteriori informazioni, gli interessati possono inoltre rivolgersi al Settore Cultura dell'Unione della Romagna faentina (piazza Rampi 1, Faenza).