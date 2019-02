Venerdì 1 marzo, alle 10, alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna di via Farini, la Uiltec ha organizzato un convegno su "Gestire la transizione – Dall’economia fossile alle blue economy". Apre i lavori Riberto Neri, segretario generale Uil Ravenna.

Il programma

Saluti

Michele De Pascale, sindaco di Ravenna

Gianni Bessi, consigliere regionale Emilia Romagna

Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia Romagna

Interventi

Stefano De Empoli, presidente Istituto I-Com

Michele Tabarelli, economista

Michele Guerriero, direttore Innovative Publishing

Corrado Clini, già ministro dell’Ambiente

Tavola rotonda

Simone Mori, Enel head of European Affairs and chairman of Elettricità futura

Paola Boromei, executive vice president Snam

Fabio Bulgarelli, responsabile Affari regolatori – Strategia Sviluppo e Dispacciamento Terna

Giuseppe Ricci, chief refining marketing officer Eni

Filippo Brandolini, vice presidente Utilitalia

Conclusioni

Paolo Pirani, segretario generale Uiltec

Modera

Alberto Brambilla, il Foglio