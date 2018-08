Giorgio Melandri a Salotto Blu: "Nel mondo del vino non c'è posto per tutti"

Conversando a Videoregione con Mario Russomanno, Giorgio Melandri, giornalista e storico, ha fatto il punto della situazione attuale: "Dobbiamo guardarci negli occhi, il consumo del vino è diminuito enormemente e, contemporaneamente, sono proliferate in Emilia-Romagna le aziende produttrici. Qualcosa non torna. Non tutti i terreni sono vocati a produzioni di alta qualità. Siamo di fronte, spesso e purtroppo, a imprese che non hanno mercato a sufficienza. Inoltre tutti sanno che nel mondo, assieme al vino, si vende un'esperienza, una storia, un territorio. E non è quello che si sta facendo attualmente nella nostra terra". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23.15.