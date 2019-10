Giornata mondiale dell'Alimentazione, il pane in festa nelle botteghe Confesercenti

Mercoledì per la Giornata mondiale dell’Alimentazione i forni e le rivendite della Romagne Estense e della Romagna Faentina aderenti a Confesercenti lanciano una serie di sconti e promozioni per celebrare il pane e i prodotti panari e di pasticceria. Nelle botteghe forno Il Chicco d’Oro (San Bernardino di Lugo), forno Rossi Elisabetta (Fusignano), rivendita “La Piazzetta” (Cà di Lugo), Dolci e Pane di Padovani Elisa (Solarolo) i prodotti da forno saranno festeggiati con speciali sconti ed offerte (maggiori dettagli su www.confesercentiravenna.it). Un’iniziativa promozionale dei "Mesi del Commercio", che vedono, come ogni autunno, un denso calendario di iniziative in capo a Confesercenti Ravenna, nonché coordinato al progetto promosso da Confesercenti Emilia-Romagna sulla promozione e valorizzazione del pane.