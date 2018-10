Gli agenti di commercio "svelano" i segreti del mestiere nell'open day di Confesercenti

Tra le iniziative de "I Mesi del Commercio" della Confesercenti viene rinnovata la giornata dedicata agli agenti di commercio: giovedì 18 ottobre torna l'open day degli agenti, dalle 15 alle 17 presso le sedi dell'associazione di Ravenna (piazza Bernini n. 7) e Lugo (Via Foro Boario 4/1 int.1) con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Ravenna.

L'open day è un momento di incontro tra professionisti del settore e persone interessate a questa figura professionale e a chi volesse intraprendere la carriera da libero professionista delle vendite. Giacomo Melandri, presidente provinciale Fiarc (Sindacato Agenti aderente a Confesercenti) commenta così l'open day: "Con questo evento vogliamo far conoscere questa importante attività imprenditoriale a una generazione che ha molte difficoltà di affermazione nel panorama attuale del lavoro e offrire una concreta opportunità di scelta della propria vita sociale e lavorativa. Gli agenti di commercio sono il vero motore dell’economia e non tutti sanno che il loro lavoro corrisponde al movimento del 70% del Pil italiano: senza i rappresentanti non si concludono affari e vendite, sono i dati a mostrarlo. Ci piacerebbe che le persone che hanno una attitudine al contatto umano e che vogliono intraprendere una attività lavorativa non esitino a farci visita durante l'open day per conoscere la Confesercenti e per avere un contatto diretto con agenti di provata esperienza".