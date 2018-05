Gli architetti aprono i loro studi al pubblico con "Open"

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, attraverso il Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto, organizza in tutta Italia il 18 e 19 maggio la manifestazione “Open, Studi Aperti” per far conoscere al pubblico, e non solo agli addetti ai lavori, gli ambiti in cui operano i singoli studi professionali. Alcuni studi professionali della Provincia di Ravenna apriranno le loro porte al pubblico.

Inoltre con il supporto del Consiglio dell’Ordine, i giovani architetti della provincia di Ravenna di età compresa tra i 25 e i 40 anni hanno pensato di condividere il loro percorso professionale tramite l’iniziativa “Open, Studi Aperti”: mostreranno le loro singole peculiarità, i loro dubbi e le loro aspettative in un quadro attuale di mutevoli esigenze che racconterà come sia oggi essere giovani architetti. Il videoclip giovani architetti sarà visibile dalle 18 alle 22 il 18 maggio a Faenza presso Venturelli Arte e Luce corso Garibaldi 4 A e il 19 maggio a Ravenna presso la sede dell’Ordine degli Architetti via Antonio Zirardini, 14. Sarà un momento per avvicinare il cittadino alla figura dell’architetto, per farne comprendere l’importanza del ruolo come protagonisti delle trasformazioni degli spazi pubblici e privati, del loro valore sociale nel contribuire alla risoluzione, a diversa scala, di varie problematiche economiche e culturali della nostra società.