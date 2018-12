Gli auguri dell'arcivescovo Ghizzoni a Confindustria: "Recuperiamo la solidarietà"

L’arcivescovo di Ravenna e Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, ha visitato la sede ravennate di Confindustria Romagna per gli auguri natalizi. Ad accoglierlo, il presidente dell’associazione Paolo Maggioli e il direttore generale Marco Chimenti, insieme a tutto il personale della struttura. “In una situazione come quella che stiamo vivendo, gli auguri credo che debbano puntare soprattutto sul recupero del valore fondamentale della solidarietà, con e fra tutti – ha detto monsignor Ghizzoni - Siamo in un momento in cui si punta troppo sulla contrapposizione, con la conseguenza che i più fragili vengono emarginati. Se mantenessimo vivo il valore della solidarietà riusciremmo ad avere una società più giusta e quindi più ricca di fiducia nel futuro, di speranza, più capace di progettazione, ricerca e sperimentazione di cose nuove. Perché quando queste cose vengono meno tutti tendono a difendere il presente sperando che passi la tempesta, ma la storia intanto continua e il rischio è di rimanere davvero indietro. La solidarietà è un valore fondamentale della vita cristiana e anche della nostra cultura italiana e soprattutto europea, uno spirito che deve animare la nostra partecipazione alla vita della comunità europea, che rimane un obiettivo e una scelta che non deve essere abbandonata".