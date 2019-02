Gli operatori turistici alla scoperta del museo Classis

Mercoledì 6 febbraio è in programma una giornata di visita al nuovo museo Classis dedicata agli operatori turistici cervesi. La visita è organizzata da Confcommercio Ascom Cervia in collaborazione con Cervia Turismo e ha l’obiettivo di far conoscere agli operatori economici del territorio l’importante museo - affinché possano inserirlo all’interno dei propri pacchetti turistici e soddisfare la richiesta culturale dei clienti.

Il museo di Classis Ravenna, infatti, è considerato un nuovo polo attrattivo molto importante e di richiamo internazionale che contribuirà a innalzare l’offerta culturale del territorio ravennate. La partenza in bus è fissata alle ore 8.45 a Cervia presso la Torre San Michele in Piazza Andrea Costa. Il rientro è previsto entro le ore 13.00. Il programma dell’iniziativa prevede alle ore 10.00 una breve presentazione del museo e delle linee e strategie di promozione del Museo e del Parco Archeologico di Classe come proposte di visita per la definizione di pacchetti turistici e alle ore 11.00 la visita guidata al Museo Classis Ravenna.