Gli operatori turistici alla scoperta del nuovo museo Classis

Martedì 19 febbraio è in programma una visita guidata al nuovo Museo “Classis” dedicata alle imprese turistiche cervesi. La visita, organizzata da Assohotel Confesercenti Cervia insieme a Cervia Turismo, si pone l’obiettivo di far conoscere agli albergatori del territorio un importante museo, affinché gli stessi operatori possano essere informatori preparati nei confronti della propria clientela.

"Oggettivamente, la città di Ravenna si presenta con un ottimo pacchetto turistico-culturale da offrire ai clienti, che pure frequentano le nostre spiagge e che vengono principalmente per il binomio “sole+mare” - commentano da Assohotel - Proviamo, quindi, con questa esperienza a fare sistema, a vendere di più il territorio della Destinazione Romagna che ha ottime eccellenze per ampliare la propria offerta turistica". La visita è gratuita e la partenza è fissata per martedì alle ore 8.45 presso la Torre San Michele di Cervia, in Piazza Andrea Costa. Il rientro è previsto per le ore 13.00.