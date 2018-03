Gli studenti a scuola di imprenditoria da Confesercenti

Mercoledì mattina la Confesercenti di Lugo, in occasione del progetto "A scuola di impresa" coordinato e promosso da Confesercenti provinciale ed accolto e concordato con i Dirigenti scolastici dell’Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici E. Stoppa, ha svolto il percorso di formazione sul tessuto economico sociale del territorio dell’Unione dei Comuni. A contatto con i ragazzi delle classi seconde e terze dell’istituto con indirizzo commerciale sono stati direttamente i membri della presidenza della Confesercenti di Lugo che sono imprenditori commerciali. Essi si sono fatti portavoce delle motivazioni che spingono le persone a scegliere e intraprendere questo percorso imprenditoriale.

"E’ fondamentale insegnare alle nuove generazioni che da qui in poi le imprese di successo non si fonderanno su prodotti o servizi, ma sulle qualità delle persone - ha spiegato il Presidente Confesercenti di Lugo Bruno Checcoli - Donne e uomini di grande spessore umano che sapranno coniugare valori come umiltà/empatia a competenza professionale di alto profilo in costante evoluzione quali ricerca e sviluppo, marketing e vendita".