Gran finale per "Eroi d'impresa 2018": la premiazione degli studenti-imprenditori

Venerdì al Liceo di Lugo si sono tenute le finali di “Eroi di impresa” 2018. Per l’occasione gli studenti del Liceo, del Polo tecnico professionale e dell’istituto “Sacro Cuore” hanno presentato i propri progetti a una giuria di consulenti e imprenditori/imprenditrici. La giuria era composta dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dai rappresentanti delle associazioni economiche: Massimo Baroncini (presidente di Cna Bassa Romagna), Bruno Checcoli (presidente di Confesercenti Lugo), Luciano Tarozzi (segretario di Confartigianato Lugo) e Ilie Barbieri funzionario Ascom. I vincitori saranno annunciati nel corso delle premiazioni, che si terranno venerdì 25 maggio alla Lectron Srl di San Lorenzo di Lugo (via dei Bartolotti, 18).

“Eroi di impresa” è un progetto per le scuole promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e condotto da Panebarco e Happy Minds snc, che avvicina i giovani al fare impresa; un percorso articolato che mette in relazione le nuove generazioni con le imprese locali e punta a divulgare la cultura di impresa, per far emergere giovani talenti locali e valorizzare il contributo che possono portare al tessuto economico e all’intera comunità. Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati coinvolti oltre 400 studenti delle scuole superiori del territorio.