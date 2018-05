Gran finale per gli studenti-imprenditori di "Eroi di impresa 2018"

Si conclude venerdì 18 maggio alle 9 nell’aula magna del Liceo di Lugo “Eroi di impresa 2018”. Per l’occasione, gli studenti del Liceo, del Polo tecnico professionale e dell’istituto “Sacro Cuore” presenteranno i loro progetti a una giuria di consulenti e imprenditori/imprenditrici. La giuria sarà composta dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dai rappresentanti delle associazioni economiche: Massimo Baroncini (presidente di Cna Bassa Romagna), Bruno Checcoli (presidente di Confesercenti Lugo), Luciano Tarozzi (segretario di Confartigianato Lugo) e Ilie Barbieri funzionario Ascom.

“Eroi di impresa” è un progetto per le scuole promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e condotto da Panebarco e Happy Minds snc, che avvicina i giovani al fare impresa; un percorso articolato che mette in relazione le nuove generazioni con le imprese locali e punta a divulgare la cultura di impresa, per far emergere giovani talenti locali e valorizzare il contributo che possono portare al tessuto economico e all’intera comunità. Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati coinvolti oltre 400 studenti delle scuole superiori del territorio. Le imprese coinvolte sono: Accademia Perduta / Romagna Teatri di Bagnacavallo, Altec - Soluzioni meccaniche di Cotignola, Ocm Clima di Fusignano, Nuova Alfa Infissi di Sant’Agata sul Santerno, “La Locanda” di Bagnara di Romagna, Sica di Alfonsine, Siver Costruzioni di Massa Lombarda, Gmr Special Parts di Conselice, Microplast di di Lugo e cooperativa Zerocento.