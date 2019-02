Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, ha organizzato per il giorno 21 febbraio alle 19:30 una riunione conviviale sul tema "Green port: le opportunità europee e lo scenario portuale nazionale e locale". L’incontro si prefigge l’obiettivo di inquadrare l’argomento nel contesto europeo, di approfondire lo stato dell’arte negli scali italiani e nel nostro ambito portuale, contestualmente all’illustrazione del nuovo Decreto Ministeriale che sarà la base per la redazione del futuro Deasp da parte dell'Autorità di sistema portuale.

La riunione sarà moderata dal Presidente del Port of Ravenna, Simone Bassi, e prevedei saluti introduttivi di Gianandrea Baroncini – Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna; Daniele Rossi – Presidente AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, oltre agli interventi di Giuseppe Luppino (Project Manager ITL) e Andrea Bardi (Direttore ITL): Logistica, mobilità e green port nella programmazione europea: strategie e opportunità di finanziamento; Francesco Matteucci (Greentech Clust-ER): Innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile nel Porto di Ravenna; Paolo Ferrandino (Segretario Generale AdSP Ravenna): Le nuove linee guida per la redazione del Documento di Pianificazione Energetica Ambientale del sistema portuale. Seguirà la cena sociale riservata ai soci del club e ai loro ospiti. La riunione e la successiva cena si terranno presso il ristorante “La Campaza" in Via Romea, a Fosso Ghiaia, con inizio alle 19:30.