Hera, lo sportello di Alfonsine cambia sede: stessi orari di apertura

Da lunedì il Punto Hera di Alfonsine si sposta in via Terzo Lori 17, all’agenzia La Pratica, a pochi metri da quello precedente di Piazza Gramsci 9. Per sottoscrivere le offerte per la fornitura di gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture o informazioni sulle bollette, nonché pratiche ed interventi su tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio, inclusi quelli ambientali, ci si può rivolgere al nuovo sportello, a disposizione del pubblico negli stessi orari di apertura: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 14.30 alle 18.

Il nuovo Punto Hera di Alfonsine sarà inoltre possibile chiedere informazioni sui nuovi servizi e le nuove soluzioni proposte da Hera Comm per la gestione efficiente dell’energia domestica (servizi di consulenza ed assistenza sull’utilizzo degli impianti, lampadine Led, il termostato smart ed altro ancora). Sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e il numero 800.999.700 per le aziende, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, inoltre, anche i canali digitali, con Hera On Line e la app My Hera.