I ravennati candidati alle europee aderiscono alla petizione 'Stop cibo anonimo' di Coldiretti

Le elezioni europee del 26 maggio saranno fondamentali per il modello agricolo italiano. "In ballo c’è un settore che ha saputo esprimere dinamicità, economia e tutela del territorio. Per questo - spiegano da Coldiretti Ravenna - abbiamo promosso iniziative ad hoc nei principali ‘Mercati Campagna Amica’ della provincia, da quello Coperto in piazza Carabinieri a Ravenna a quello che proprio martedì ha debuttato in piazza del Popolo a Faenza, invitando i candidati ravennati all’Europarlamento a confrontarsi con agricoltori, consumatori e cittadini sui temi chiave dell’agricoltura".

L’obiettivo di Coldiretti è, in primis, quello di sensibilizzare i cittadini e la politica sui temi della salute, della prevenzione delle frodi alimentari e della tutela del Made in Italy. Per questo motivo è stata presentata ai candidati, Eugenio Fusignani (+Europa), Gabriele Padovani (Lega) e Gianfranco Stella (Fratelli d’Italia), la ‘Ice - iniziativa dei cittadini europei’, sostenuta da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, che si sostanzia nella Petizione #Stopciboanonimo “EatOriginal – Unmask your food”, avviata per ottenere dai prossimi Parlamento e Commissione Europei l’etichettatura obbligatoria dell’origine di tutti i prodotti agroalimentari. “Per questa petizione in base ai dettami comunitari dobbiamo, ma sopratutto vogliamo, raggiungere oltre un milione di firme - ha affermato il Presidente Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte presentando l’iniziativa popolare ai candidati - L'etichettatura è il logico prosieguo di una battaglia che in Italia conduciamo da vent’anni con norme nazionali per l’origine di tutti gli alimenti, battendoci contro le contestazioni della burocrazia europea e le regole costruite spesso su misura dalle multinazionali del cibo anonimo”.

Lo scopo della raccolta firme, cui hanno aderito tutti i candidati ravennati e che prosegue nei Mercati di Campagna Amica della provincia, è quello di evitare la contraffazione e l’adulterazione di prodotti alimentari che possono rappresentare un grave rischio per la nostra salute, e tutelare le nostre produzioni di qualità. L’indicazione di origine degli ingredienti sull’etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia. Tutti i candidati, inoltre, hanno sottoscritto il documento programmatico che sintetizza la visione europea di Coldiretti "per un’agricoltura moderna e un sistema agroalimentare in grado di vincere le sfide del futuro, attraverso sette punti cardine, a partire proprio dall’obbligo dell’origine in etichetta e proseguire con: la difesa delle risorse per l’agricoltura con la PAC, punto non negoziabile; l’eliminazione del codice doganale per identificare il made in Italy, che definisce come “luogo d’origine” dei prodotti il Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione; la sostanziale revisione degli accordi di libero scambio con un approccio dell’UE tutelante per cittadini e produttori; l’applicazione di standard produttivi uguali per tutti i prodotti ottenuti o che entrano in Unione Europea; l’utilizzo di tecniche agricole sostenibili e coerenti con il modello agricolo europeo, ribadendo l’assoluta chiusura agli OGM; il lancio di una grande iniziativa europea per combattere la crescente perdita di suolo e di fertilità in atto in tutta Europa, come, purtroppo, nel resto del mondo".