I tour operator tedeschi accolgono l'Emilia Romagna "sui pedali" a Monaco

Più di sessanta tra giornalisti e blogger tedeschi di turismo e sport, nonché tour operator specializzati, hanno partecipato, nel tardo pomeriggio di martedì, all’evento di presentazione delle tappe romagnole (Rimini, Cesenatico, Cervia) del 103esimo Giro d’Italia, promosso a Eataly Monaco da Apt Servizi Emilia Romagna, Destinazione Visit Romagna e Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport. Tra i presenti, Lars Reichardt, del quotidiano Süddeutsche Zeitung, Patricia Engelhorn della Welt am Sonntag, Armin Herb del periodico Bike Magazin ed Ernst Vogt della Bayerischer Rundfunk (maggiore Radio della Baviera).

Sono intervenuti il Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna, Davide Cassani, il Direttore del Giro d’Italia Maura Vegni, i sindaci di Cesenatico Matteo Gozzoli e di Cervia Massimo Medri, il direttore di Visit Romagna, Chiara Astolfi, e il direttore esecutivo di Enit Giovanni Bastianelli, che ha portato un saluto (l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi hanno annullato l’appuntamento per presenziare ai funerali dell’ex Sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci). Presenti anche i ragazzi di "#In Emilia Romagna Cycling Team", la squadra regionale che disputa gare Under 23 in Italia e all'estero (nel 2020 parteciperà anche al Giro d'Italia Under 23) con attività di storytelling per promuovere il cicloturismo in Emilia Romagna.

L’incontro è stato occasione per valorizzare, assieme alle tre tappe del Giro d’Italia 2020, il prodotto turistico “Riviera Bike”, nonchè l’offerta regionale di vacanza dedicata al cicloturismo. La presentazione si è conclusa con un buffet a base di prodotti tipici regionali. Fino al 23 febbraio, sempre a Monaco, l’offerta turistica dell’Emilia Romagna sarà protagonista, con 25 operatori, al Free, la principale rassegna dedicata alle vacanze della Germania meridionale.