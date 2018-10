Il comico Giacobazzi ospite d'onore del ventennale di "Work in progress"

Oltre mille partecipanti per la giornata organizzata dal Gruppo Arcobaleno - che unisce una decina di consorzi di installatori, idraulici e lattonieri con sede in diverse zone dell’Emilia-Romagna e della Toscana - che ha festeggiato il ventennale con l’iniziativa “Work in Progress" sabato al Pala De Andrè di Ravenna.

Al mattino, un partecipato convegno ha fatto il punto sulle principali tematiche della categoria, grazie agli interventi dell’economista Alberto Bubbio e del consulente aziendale Roberto Zecchini. Dopo il buffet, gli stand di una trentina di fornitori allestiti all’interno del Pala De Andrè sono stati teatro di un'attività promocommerciale. La seconda parte del pomeriggio ha riservato i momenti più ludici: la premiazione di tutti i Consorzi, il sorteggio di un maxipremio e infine l’esibizione di Giuseppe Giacobazzi, il comico romagnolo che ha deliziato la platea con una serie di gag in parte dedicate a “tematiche idrauliche”, per la gioia di un pubblico (composto dai soci e dai familiari dei vari consorzi) proveniente anche dalle province toscane.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto in chiusura Marco Rontini, presidente del Gruppo Arcobaleno - la grande partecipazione registrata durante tutti i momenti di questa bella giornata ci ha confermato l’importanza del Gruppo Arcobaleno nell’attività quotidiana dei consorzi e dei loro soci, che hanno dimostrato di aver apprezzato il nostro invito. E l’iniziativa ha fornito molti stimoli interessanti: il convegno mattutino, in particolare, ha ribadito che un lavoro come il nostro, svolto in costante collaborazione e puntando sempre sulla qualità del servizio, può dare frutti importanti anche in futuro, in un mercato in lenta ma costante ripresa”.