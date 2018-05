Il Consorzio di Bonifica partecipa alla fiera ortofrutticola Macfrut

Il Consorzio di Bonifica della Romagna anche quest’anno sarà presente con uno spazio espositivo alla fiera internazionale dedicata all’ortofrutticoltura Macfrut, che si terrà alla fiera di Rimini dal 9 all' 11 maggio. Lo stand, condiviso con l’Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, Anbi, e il Canale Emiliano Romagnolo Cer, sarà sede di incontri tecnici e divulgativi sui temi che ruotano attorno alla gestione dell’acqua irrigua. Tematiche fondamentali per l’agricoltura in generale e particolarmente importanti per l’area romagnola, che pur essendo storicamente siccitosa, è fortemente vocata alla frutticoltura e orticoltura grazie a un una infrastrutturazione irrigua consorziale vasta e capillare.