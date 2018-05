"Il fisco in Italia oggi e domani": se ne parla in un incontro

Il meetup “Ravenna in movimento” invita la cittadinanza a partecipare in Sala Buzzi (viale Berlinguer 1), venerdì 25 maggio alle 20.30, all’incontro "Il fisco in Italia oggi e domani". Ospite e relatore della serata Salvatore Lantino, avvocato e docente di fiscalità internazionale e autore del libro “Le 1000 tasse degli italiani”.