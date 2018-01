"Il Futuro che c'è", la Cna a confronto con i Centri di ricerca

Nell’ambito del progetto “Il Futuro che c’è” riprende martedì 30 gennaio, alle 20.30 nella sede della Cna di Faenza in via San Silvestro 2/1, il confronto promosso dalla Cna nel corso del quale sono intervenute molte delle imprese innovative presenti nel nostro territorio, che hanno condiviso i risultati delle loro esperienze, confrontandosi sui loro progetti di sviluppo.

L’appuntamento di martedì vedrà per la prima volta la presenza dei principali Centri di Ricerca che operano e sono insediati a Faenza e sarà l’occasione per un approfondimento dei temi su cui sono impegnati i ricercatori che operano nei tre centri. Introdurrà i lavori Monia Morandi, responsabile di Cna Innovazione. Seguiranno gli interventi di: Anna Tampieri, direttore Irtec Cnr; Lorenzo Predella, amministratore delegato della azienda GreenBone; Giuseppe Magnani, responsabile Laboratorio Tecnologie dei Materiali dell’Enea; Daniele Nanni, coordinatore corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’ambiente e i materiali tradizionali e innovativi – Direttore Master in Materiali Compositi di Faenza. Un’occasione di confronto sui temi della ricerca e dell’innovazione e sulle problematiche che quotidianamente devono affrontare gran parte delle imprese.