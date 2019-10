Il Gruppo Caviro ha presentato a Milano il Bilancio di Sostenibilità

Il Gruppo Caviro si è presentato al pubblico per raccontare una storia di sostenibilità di oltre 50 anni di impegno e lavoro. L'appuntamento si è svolto alla Fondazione Catella alla presenza del direttore generale Simon Pietro Felice e di Tessa Gelisio. Con 31 soci, di cui 29 cantine, è la cooperativa agricola leader in Italia nel settore vitivinicolo, in grado di portare sui mercati mondiali, per ogni fascia di consumo, una gamma completa di vini italiani, coerenti con i gusti internazionali. Con 12.800 viticoltori, con un’estensione dei vigneti pari a 36.500 ettari e 728mila tonnellate di uva vinificata (il 10% del totale nazionale) radica la sua forza nella capacità di presidiare una filiera integrata di produzione, dal vigneto al processo di imbottigliamento.