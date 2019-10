Il maltempo si abbatte sui vigneti in piena vendemmia: danneggiate anche le mele

Il violento temporale notturno accompagnato da grandine a macchia di leopardo che ha colpito la provincia di Ravenna e in particolare la Bassa Romagna nei territori di Lugo, Sant’Agata e Massa Lombarda, ha provocato nuovi danni nelle campagne già stressate da un’estate caratterizzata da brusche ondate di maltempo.

"Tra la tanta pioggia caduta nella notte (oltre 40 millimetri in poche ore) è purtroppo comparsa anche grandine di medie dimensioni che, insieme al vento forte, ha provocato danni nei vigneti e agli impianti di mele - spiegano da Coldiretti Ravenna - Da un primo monitoraggio avviato da Coldiretti risultano danneggiate in particolare le uve in piena vendemmia. Ennesimo duro colpo, dunque, ad una campagna vitivinicola che già si stima sia caratterizzata da un calo produttivo di circa il 30%. Con l’obiettivo di delineare con precisione il territorio danneggiato, Coldiretti Ravenna ha interpellato la Dirigenza territoriale per l’Agricoltura della provincia di Ravenna chiedendo una rapida e puntuale verifica della situazione al fine di accertare le reali perdite economiche e fondiarie subite con la conseguente individuazione dei benefici di legge applicabili".