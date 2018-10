Il parco vacanze di Marina di Ravenna premiato tra i più "accessibili" d'Italia

Prestigioso riconoscimento per la società Gestione Campeggi in occasione dell’Hospitality Day organizzato a Rimini pochi giorni fa. Nel capoluogo rivierasco sono stati infatti consegnati i tradizionali V4A Awards, ovvero i premi annuali riservati alle strutture risultate fra le migliori nel contesto dell’Ospitalità Accessibile Italiana, Croata e Sammarinese.

I settori premiati sono stati quelli degli Hotel, dei Villaggi e del settore Extra Ricettivo con le strutture nominate che hanno potuto ritirare il "V4A Award", riconoscimento all’impegno delle strutture turistiche e ricettive del network che hanno investito nella formazione del loro personale e nell'accessibilità trasparente delle strutture. Sei le categorie previste: Mobility Award per strutture che hanno investito nell’abbattimento delle barriere architettoniche; Senior Citizen Award per coloro che hanno prestato particolare attenzione agli Over 65; Perception Award per realtà che si sono impegnate a migliorare la comunicazione con ospiti che denunciano disabilità alla vista o all’udito; Food Allergy Award per strutture che hanno investito per garantire un'alimentazione attenta nei confronti di allergie o intolleranze; Family Award per chi ha puntato su divertimento, sicurezza e comfort dei più piccoli; Destination for all per le realtà impegnate in accessibilità, informazioni e servizi specializzati.

Una delle cinque strutture premiate nella categoria Family Award è stata proprio quella del parco vacanze Rivaverde di Marina di Ravenna, che ha ottenuto il riconoscimento insieme a realtà di grande prestigio, tutte strutture che si sono distinte nel settore Family ergendo i più piccoli a protagonisti assoluti della vacanza insieme ai loro genitori. A ritirare il premio a Rimini è stato Antonio Mellini, attuale presidente della società Gestione Campeggi: "Siamo molto onorati per questo riconoscimento di caratura nazionale, perché testimonia ulteriormente l’impegno che profondiamo quotidianamente nel nostro lavoro e le scelte di accoglienza. Da anni riserviamo una particolare attenzione all’ospitalità accessibile. I primi interventi erano toccati al Villaggio del Sole di Marina Romea ed ora siamo soddisfatti del riconoscimento ottenuto anche dal Rivaverde di Marina di Ravenna che fotografa l’indirizzo di massima che ci siamo assunti anche per il futuro in tutte le nostre strutture, dunque anche per il Villaggio Pineta di Milano Marittima ed il Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme. È un premio che ci spinge a proseguire in questa direzione".