"Il Passaggio Generazionale. Strumenti di tutela del patrimonio". Se ne parla in un incontro

Lunedi alle 17 si terrà nella sede di Confcommercio Ascom Cervia un importante convegno dal titolo “Il Passaggio Generazionale. Strumenti di tutela del patrimonio” con la presenza di Massimo Doria. Il servizio di consulenza patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio partendo da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Alcune tematiche che saranno sviluppate all’interno dell’incontro: "Soluzioni giuridiche: per evitare liti familiari"; "Soluzioni fiscali: per ridurre o anche evitare imposte"; "Soluzioni assicurative: per evitare la rischiosità ereditaria"; "Soluzioni societarie: per trasmettere l’azienda agli eredi in modo integro"; "Soluzioni debitorie: per evitare di lasciare agli eredi delle posizioni finanziarie critiche"; e "Soluzioni previdenziali: volte a verificare e riprogettare la posizione previdenziale attuale e prospettica propria e dei propri cari". In altri stati europei il tema della consulenza patrimoniale ha una sua specifica identità, per cui ci sono dei professionisti che si occupano di questa tematica a 360 gradi. Questo in Italia non avviene ed inoltre le conoscenze sul tema sono limitate, in caso di necessità l’italiano non sa esattamente a chi rivolgersi.