"Il patto che ti salva la vita": uno spettacolo sulla sicurezza sul lavoro

A Ravenna martedì si è celebrata una giornata per la promozione della sicurezza che ha coinvolto i lavoratori delle aziende Eni ma anche i ragazzi degli istituti superiori e le autorità civili, religiose e militari. Al mattino oltre 250 studenti di quarta e quinta degli istituti tecnico commerciale “Ginanni”, del professionale “Olivetti Callegari”, dell’Itis “Nullo Baldini” e del liceo classico “Dante Alighieri” hanno assistito allo spettacolo teatrale “Il Patto che ti salva la vita (Il virus del cambiamento)” di e con Silvia Cattoi, Juri Piroddi e Giammarco Mereu, in scena al teatro Rasi. In platea anche i ragazzi dell’Itis che partecipano al progetto alternanza scuola-lavoro nello stabilimento Versalis e al progetto di Apprendistato di primo livello presso il Distretto Centro Settentrionale Upstream di Eni (Dics) e la centrale Enipower di Ravenna. La rappresentazione, che è un’iniziativa delle società Eni Versalis, Enipower, Syndial e del Dics, mette in scena situazioni, personaggi e filmati che mostrano alcuni comportamenti sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana che possono avere impatto sulla propria incolumità e su quella delle altre persone, e invita a cambiare rischiose abitudini, spiegando come l’impegno per la sicurezza sia un atto di amore verso se stessi e verso la comunità, in qualsiasi situazione e a qualsiasi età.

Nel primo pomeriggio è stato sottoscritto oggi il "Patto per la sicurezza", un vero e proprio contratto con le circa 60 imprese che operano al petrolchimico con il formale impegno a garantire l’obiettivo “zero infortuni”. Per Versalis si è trattato della prima firma, per Enipower e Syndial di un rinnovo del Patto, che prevede il raggiungimento di obiettivi concreti, misurabili e costantemente monitorati: "Zero infortuni, costante miglioramento degli indici di prestazione delle imprese, cantieri ordinati e puliti, uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature nonché completa integrazione e collaborazione sulla sicurezza" e vede il coinvolgimento di Confindustria Romagna e del Safety Competence Center, il centro di eccellenza sulla sicurezza di Eni, nel quale operano circa 140 specialisti appositamente formati. Nel pomeriggio, alle 17 al teatro Rasi, è andato nuovamente in scena lo spettacolo teatrale “Il Patto che ti salva la vita”, in platea i rappresentanti delle istituzioni – tra i quali il Prefetto Francesco Russo, il sindaco Michele De Pascale , i dipendenti del Dics, di Versalis, Syndial ed Enipower e i lavoratori delle imprese terze, rappresentanti di Confindustria e dei sindacati. A rappresentare Eni il Direttore Hseq – Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità – Giovanni Milani, il Direttore Upstream Italia Luigi Ciarrocchi, l’Amministratore delegato Syndial Vincenzo Larocca e per Versalis il Direttore della Business Unit Elastomeri, Marco Chiappani.