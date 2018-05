Il portale di sconti porta un servizio di estetica al centro commerciale

Il portale romagnolo di social commerce Tippest ha ricevuto l'incarico da Coop Alleanza 3.0 di promuovere le nuove profumerie con centri estetici "Momenti per Te” all’extracoop del centro commerciale Esp. Gli spazi dedicati alla bellezza propongono prodotti per la cura della persona (come profumi, cosmetici, creme per il viso e il corpo) e servizi che vanno dalla manicure al make up, insieme a trattamenti estetici. Per il lancio del nuovo servizio si è puntato molto sul web, attraverso diverse collaborazioni a livello locale. Ai clienti della piattaforma Tippest e ai dipendenti presenti sul portale di welfare aziendale Welfare Gratis sono stati quindi offerte lampade solarium, pressoterapie e un servizio di pulizia viso e scrub corpo in forma promozionale e scontato.

"Per noi è un’importante conferma - spiega il ceo Luigi Angelini - stiamo lavorando da anni per creare una community di utenti che acquistino prodotti a prezzi scontati da provare per poi tornare a prezzo pieno se soddisfatti. I nostri numeri e le collaborazioni di questi ultimi mesi dimostrano che far provare il proprio prodotto o servizio è un ottimo modo per lanciare la propria attività".