Il Presidente di Terre Cevico a Salotto blu: "Vino, ambiente e territorio raccontano la storia della Romagna"

Marco Nannetti guida l'azienda lughese, tra le maggiori in Italia nella produzione vinicola. Ospite di Mario Russomanno a VideoRegione, Nannetti ha descritto le strategie imprenditoriali del gruppo, impegnato a collocare i propri prodotti sui mercati di diversi continenti, chiarendo che, comunque, per avere successo il vino deve essere in grado di "raccontare" la propria provenienza, le eccellenze e la cultura del territorio di origine. La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23.15.