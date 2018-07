Il rappresentante dell'Unione Sindacale di base lascia il sindacato: "Incompatibilità con l'organizzazione"

Il delegato e dirigente provinciale e regionale del sindacato Unione Sindacale di base Giuseppe Limantri ha disdetto l'adesione al sindacato e, in automatico, è decaduto dal ruolo di rappresentante sindacale eletto a ottobre 2017 dai colleghi di lavoro della Marcegaglia. "Lascio l'Usb per incompatibilità politica e sindacale, non mi rispecchio più nell'organizzazione sindacale - spiega Limantri - e probabilmente in futuro mi iscriverò al sindacato Cub (Confederazione unitaria di base), ma per il momento rimarrò "anarchico", come successo per diversi anni. Voglio ringraziare tutti i lavoratori che hanno avuto fiducia e che mi hanno rieletto delegato e rappresentante della sicurezza dei lavoratori per due volte di fila".