Il rinnovo del contratto manca da 12 anni: protestano i lavoratori della sanità privata

Giovedì mattina si è svolto un presidio - organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata Aiop/Aris che si sono ritrovati di fronte all’ingresso principale del Maria Cecilia Hospital, a Cotignola. "I lavoratori protestano per un contratto di lavoro non rinnovato da 12 anni, chiedono una giusta valorizzazione professionale ed economica, maggiori tutele e diritti e una sanità migliore", spiegano i sindacati, i quali si dicono "soddisfatti per la buona riuscita dell’iniziativa". Le giornate di mobilitazione si concluderanno il 17 aprile a Bologna con un presidio regionale dinanzi la sede di Aiop.