Il sindacato degli agenti di commercio rinnova il consiglio direttivo

Il sindacato Fnaarc– Agenti e Rappresentanti di Commercio – aderente a Confcommercio Ascom Faenza, ha rinnovato nella serata di lunedì il proprio Consiglio Direttivo, nel corso di un’Assemblea di categoria che si tenuta presso la sede in viale delle Ceramiche. Il sindacato faentino raccoglie circa 85 iscritti dei più svariati settori merceologici, rappresentando il 30% degli agenti di commercio aderenti al sistema provinciale (quasi 300 unità nella sola provincia di Ravenna).

Per acclamazione è stato nominato Presidente della sezione di Faenza Simone Maretti, affiancato dal vice Presidente Roberto Ravaioli e dai consiglieri Massimiliano Calubani, Armando Galluccio, Enrico Maurizi, Massimiliano Rambaldi Guidasci e Solaroli Tiziano. Il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per un quinquennio, è costituito da giovani agenti dei più svariati settori merceologici, che operano nell’interesse della categoria che rappresentano. Il gruppo di lavoro si impegnerà su diverse tematiche di interesse generale per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio: fiscalità, previdenza e costante aggiornamento professionale sono i temi più sentiti per il futuro. Al termine dell’Assemblea il nuovo consiglio ha voluto ringraziare Pietro Maretti, Presidente uscente dopo 19 anni di carica.